Париж, , 15:46 — REGNUM Франция потребовала 16 октября прекратить «неприемлемую ситуацию» после подтверждения об аресте в Иране исследователя Роланда Маршала, сообщает Le Figaro.

«Мы надеемся, что иранские власти будут прозрачными в этом вопросе и незамедлительно предпримут действия, чтобы положить конец этой неприемлемой ситуации», — говорится в заявлении МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве страны также заверили, что оно полностью мобилизовано для освобождения французских исследователей.

Ранее власти Франции направили гражданам страны предупреждение о любых планах поездки в Иран из-за «практики произвольных арестов и задержаний со стороны иранских служб безопасности и разведки».

Напомним, Роланд Маршал — исследователь, специализирующийся на Судане был арестован в аэропорту Тегерана в июне. Второй франко-иранский антрополог Фариба Адельха, также был арестован и заключен в иранскую тюрьму.