Сеул, , 15:50 — REGNUM В Сеуле в рамках выставки авиакосмических и оборонных технологий (ADEX) состоялась встреча министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду и командующего Тихоокеанскими Военно-воздушными силами (ВВС) США генерала Чарльза Брауна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, стороны обменялись мнениями относительно укрепления союза между Южной Кореей и США, возобновления рабочих переговоров США и КНДР и совместные усилия по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Известно, что в рамках международной выставка южнокорейский генерал также встретился с генералами США Уолтером Шарпом и Винсентом Бруксом.

Напомним, что международная выставка авиакосмических и оборонных технологий проходит на территории военной авиабазы Seoul Air Base в период с 15 по 20 октября.

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