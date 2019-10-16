Берлин, 16 октября 2019, 15:43 — REGNUM Призыв проверить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на предмет влияния со стороны России является желанием высмеять царящую в Евросоюзе русофобию, заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии», депутат Европарламента Йорг Мойтен.
«Я направил Еврокомиссии этот иронический запрос, чтобы подразнить истеблишмент ЕС, который отличается редкой русофобией и подозревает заговоры страшной России в любой мелочи», — цитирует его ТАСС.
По словам евродепутата, Еврокомиссия закрывает глаза на реальных спонсоров движения Тунберг «Пятница ради будущего».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мойтен призвал Европейскую комиссию проверить возможное влияние России на климатические акции 16-летней шведской активистки Греты Тунберг.
Напомним, в конце сентября школьница выступила в ООН, призвав мировое сообщество к переходу на возобновляемые источники энергии.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова Тунберг, заявил, что ее призывы разумны и справедливы, однако при текущем уровне развития мировой энергетики неосуществимы.
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