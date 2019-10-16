Чебоксары, , 15:43 — REGNUM Чувашские спортсмены, которые попали в список РУСАДА в связи с возможным нарушением антидопинговых правил, проходят «проверочные мероприятия». Но здесь «дело не в допинге, нарушили процедуру применения наши спортсмены-легкоатлеты». Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти.

Руководитель республики прокомментировал скандал, который разразился в июне в связи с подозрением на использование допинга легкоатлетами.

«Касаясь допинга, понятно, у нас тоже проблемы возникли. Сегодня спортсменов мы защищаем и подключили специалистов, которые знают международную судебную практику, как всё нужно разрешить и обеспечить чистоту наших спортсменов.

Конечно, мне тоже дискомфортно, когда такие чемпионки (Анжелика Сидорова, прим. ИА REGNUM) без гимна, без флага получают свои достойные места, а в итоге дальше порыва души нету. Национальной темы здесь нет. Мы, Россия, — многонациональная страна. Поэтому здесь будем мы максимально помогать, оказывать содействие нашим спортсменам. Те, которые в списке оказались, сейчас проходят проверочные мероприятия. Там дело не в допинге, нарушили процедуру применения наши спортсмены-легкоатлеты. Поэтому мы в теме здесь. Дальше будем защищать интересы наших спортсменов, чтобы тень не падала. Необоснованная тень или грязь необоснованная не полилась в целом на Чувашскую Республику и легкоатлетов Чувашской Республики», — сказал Михаил Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года РУСАДА опубликовало информацию о том, что по итогам расследования в 2017—2019 годах в Чувашии «выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Затем было заявлено о том, что число дел может достигнуть 60, по другим данным, — 70.

Для Чувашии, которая на международной и олимпийской арене славится спортивными ходоками и в целом школой лёгкой атлетики, это стало большим ударом по всей спортивной отрасли. Власти республики опровергли использование допинга, создав «независимую группу» для проверки ситуации в Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года легкоатлеты России не могут выступать под флагом своей страны, так как Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована за массовые и систематические нарушения допинговых правил. В сентябре 2019 года ВФЛА предприняло попытку восстановить своё членство, но федерации было отказано.

В связи с допинговыми скандалами российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом. Так, 29 сентября 2019 года на чемпионате мира по лёгкой атлетике чувашская спортсменка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом, став первой российской спортсменкой со времен Елены Исинбаевой (с 2013 года) победительницей чемпионата в этом виде программы. Сидорова числилась «нейтральным атлетом», гимн России на чемпионате не прозвучал, российский флаг не поднимался.

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