Киев, 16 октября 2019, 15:48 — REGNUM Уголовные дела, связанные с событиями времён майдана на Украине будут переданы из генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в государственное бюро расследований (ГБР). Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

Сотрудники государственное бюро расследований Украины (ГБР)
Сотрудники государственное бюро расследований Украины (ГБР)
Dbr.gov.ua
«Эти дела должны перейти в ГБР. Этот процесс уже пошёл, есть график передачи производств (дел), они ревизируются и передаются по подследственности», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что в ГБР будут созданы специальное подразделение и специальный департамент, которые будут заниматься расследованием «дел майдана».

По его словам, в числе «дел майдана» есть как дела против украинских правоохранителей, противостоявших путчистам, так и дела против представителей старой власти.

Напомним, в конце 2013 года в центре Киева началась массовая акция протеста, которая в феврале 2014 года переросла в государственный переворот. Вскоре, силы, захватившие власть на Украине развязали гражданскую войну в Донбассе.

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