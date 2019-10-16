Багдад, , 15:42 — REGNUM Решение создать Центральный уголовный суд по делам о коррупции принял Высший судебный совет Ирака 16 октября. Об этом сообщает портал Mawazine News со ссылкой на представителя совета.

Сообщается, что это будет специальный орган в составе системы правосудия, которому будут поручаться наиболее крупные дела, связанные с коррупцией и финансовыми махинациями. Отдельно было отмечено, что антикоррупционный суд, в том числе, будет рассматривать дела важных госчиновников.

Как передавало ИА REGNUM, в начале октября в Багдаде прошли массовые акции протеста, которые были вызваны недовольством граждан высоким уровнем коррупции и безработицы в стране. При подавлении беспорядков погибли более 100 человек.