Париж, , 15:25 — REGNUM Франция и Германия стремятся укрепить свой альянс, в то время как Европа сталкивается с международным кризисом в Сирии, сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель оказываются в условиях международной напряженности, ознаменованной попытками в последний момент достичь соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза и началом наступления Турции в Сирии.

Издание отмечает, что стороны встретятся в Тулузе 16 октября на франко-германском совете министров, чтобы согласовать свои позиции по многим вопросам на повестке европейского саммита, запланированного на 17 и 18 октября, а также обсудить Brexit и ситуацию в Сирии.

Ожидается, что стороны также попытаются разработать общие правила в отношении экспорта оружия.

Напомним, в отличие от Парижа, Берлин прекратил продажу оружия Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

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