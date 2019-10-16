Киев, , 15:24 — REGNUM Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, радикально изменив положение Украины, заявила сегодня, 16 октября, министр финансов страны Оксана Маркарова.

Чиновник отметила, что это «важнейшее для Киева изменение» в распределении на группы. В частности, отныне Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа), а группа СНГ, в которой она находилась ранее, вообще ликвидирована.

Впрочем, Маркарова не пояснила, в чем состоит конкретная выгода Украины от такого перемещения.

ИА REGNUM напоминает, что накануне ряд чиновников правительства Украины, включая министра финансов Маркарову, отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Нынешняя власть страны рассчитывает заключить новое соглашение с Фондом до конца года, а при благоприятном стечении обстоятельств — даже получить в этом году первый транш кредитной помощи от МВФ.