Анкара, , 15:28 — REGNUM Анкара готова к ответу на любые санкции США, которые будут введены как реакция на военную операцию Турции в Сирии. Об этом 16 октября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления в парламенте, которое транслировало NTV.

«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы», — заявил Чавушоглу.

Также он отметил, что Анкара видит, что президент США Дональд Трамп делает некоторые шаги против Турции из-за давления истеблишмента.

«На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ», — заключил глава МИД Турции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что он может отменить свой визит в США, запланированный на ноябрь текущего года.