Киев, , 15:17 — REGNUM В Харькове станцию метрополитена «Московский проспект» переименовали в станцию «Турбоатом».

Соответствующее решение депутаты горсовета Харькова приняли на сессии сегодня, 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы инициативы пояснили, что с просьбой о переименовании станции к городскому главе Харькова Геннадию Кернесу на личном приеме обратились представители коллектива АО «Турбоатом», который расположен сразу после станции метро.

«"Турбоатом» — флагман нашего машиностроения, известный во всем мире. Достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки… Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за»», — заявил Кернес перед голосованием.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что станцию «Московский проспект» открыли в 1975 году и изначально проектировали под названием «Турбинный завод».

Негативных политических заявлений в адрес собственно «Московского проспекта» при обсуждении вопроса не звучало.