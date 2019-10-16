Киев, , 15:09 — REGNUM Прежде, чем позволять на Украине институт двойного гражданство, нужно спросить власть, зачем эта мера, — заявил в своем комментарии сегодня, 16 октября, украинский политолог Сергей Быков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если цель — привязать этнических украинцев к Украине, то пожалуйста. Дальше возникает вопрос с налогами. Где иностранные украинцы будут платить налоги? В Украине или в условной Германии? Или и там и здесь? Ответа пока нет», — отмечает в своем комментарии политолог.

Также Быков заявляет, что когда для людей стерты границы, как сейчас, возникает вопрос к территориям.

«Тут вода, полезные ископаемые, земля. Когда на приграничной территории раздают паспорта — это первый шаг к проблемам… Дальше проводят референдум, и территория вместе с людьми переходит под иностранный контроль», — подчеркивает политолог.

В завершение эксперт отмечает, что если власти Украины все-таки введут двойное гражданство, то надо в законе прописать запрет для людей с несколькими паспортами работать на госслужбе, а также баллотироваться в Раду и местные советы.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции УкраиныДмитрий Кулеба заявил, что на нынешнем этапе развития страны предоставление права двойного гражданства для украинцев является «интересной идеей». Вице-премьер подчеркнул, что миллионы людей выехали из Украины, и надо как-то сохранить их связь с родной страной, а решением как раз может быть двойное гражданство.