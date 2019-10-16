Женева, Швейцария, , 15:17 — REGNUM США обратились во Всемирный почтовый союз (ВПС) с официальным уведомлением об отказе от выхода из организации. Об этом 16 октября сообщила в Женеве пресс-служба ВПС.

«США официально отказались от намерения выйти из почтового союза», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указывается, что ВПС получил письмо от американских властей от 10 октября, в котором говорится, что США отказываются от денонсации соглашения о вступлении в ВПС, о которой они сообщили ещё 17 октября 2018 года, и таким образом остаются в ВПС.

Кроме этого, приводятся слова гендиректора ВПС Бишара Хуссейна, который провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и по её завершении сообщил, что «считает сохранение всемирной почтовой системы победой для всех на этой планете».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 октября 2018 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о возможности выхода Соединенных Штатов из ВПС.