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«Сильные ливни и их последствия»
США отказались от обмена разведданными с Турцией по ИГ* — СМИ
*ИГ — запрещённая в России организация
Берлин,
16 октября 2019, 15:01 — REGNUM Власти США отказались от обмена разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 октября сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, США отказались от сотрудничества из-за военной операции Турции в Сирии. При этом соответствующее распоряжение было дано Пентагоном еще 9 октября. В США полагают, что данную информацию Анкара будет использовать против курдов.
История вопроса
Власти Турции 9 октября 2019 года начали очередную военную операцию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики с целью установления "зоны безопасности". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска должны уничтожить "террористический коридор", который курды, считающиеся в Анкаре террористами, якобы там создают. При этом Эрдоган утверждает, что Турция сохранит территориальную целостность Сирии и "освободит народ региона от тисков терроризма".