* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 15:01 — REGNUM Власти США отказались от обмена разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 октября сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, США отказались от сотрудничества из-за военной операции Турции в Сирии. При этом соответствующее распоряжение было дано Пентагоном еще 9 октября. В США полагают, что данную информацию Анкара будет использовать против курдов.