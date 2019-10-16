Сухум, , 14:54 — REGNUM В Абхазии военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) успешно сдали комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ЮВО.

Занятия проводились в условиях горно-лесистой и прибрежной местности на полигонах Цабал, Гудаута и Нагвалоу в Абхазии и на полигоне Майкопский в Адыгее.

Как отметили в пресс-службе, личный состав соединения проходил проверку боевой подготовки в течение 10 дней. В ходе экзаменационных мероприятий служащие прошли более 20 тактических учений с боевыми стрельбами и упражнениями контрольных стрельб. Кроме того, военнослужащие отработали нормативы боевой подготовки.

Всего в мероприятиях итоговой проверки приняли участие свыше 2 тыс. служащих соединения, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

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