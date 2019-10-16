Париж, , 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о своих планах в ближайшее время посетить Ирак, об этом 16 октября сообщает телеканал BFM.

Целью визита, в том числе будет обсуждение судебного процесса над гражданами Франции, воевавшими в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Задача властей Ирака — организовать судебную систему так, чтобы она могла судить всех боевиков, в том числе и из Франции», — отметил Ле Дриан в интервью телеканалу.

Проблема заключается в том, что Париж не приемлет смертную казнь, поэтому глава французского внешнеполитического ведомства прибудет в Багдад для обсуждения судьбы 11 граждан своей страны, приговоренных к высшей мере наказания.

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