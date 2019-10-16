Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Бывший и.о. директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) Ирина Кирилова попросила двух депутатов Законодательного собрания региона Игоря Гришунина и Александра Аксененко покинуть состав учредителей организации. Причина — конфликт интересов и необходимость возврата контроля над Институтом.

В новосибирском Заксобрании заявили о невозможности влиять на состав учредителей ННИИТО.

В ответе на обращение Ирины Кириловой первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов отмечает, что областной парламент не наделён полномочием по решению вопроса об отзыве физических лиц из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО», а «указанный вопрос находится в исключительной компетенции учредителей автономной некоммерческой организации», пишет «РБК Новосибирск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 9 октября исполняющим обязанности директора ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» назначен заведующий отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета Андрей Корыткин.

До этого пост в статусе и.о. занимала Ирина Кирилова.

Напомним, в июне суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна Михаила С. за растрату более 10 млн рублей. Он был снят с должности.

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