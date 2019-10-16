Ракка, Сирия, , 14:47 — REGNUM Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил. Об этом сообщил 16 октября РИА Новости военно-полевой источник.

Город заняли передовые отряды сирийской армии, уточнил он, военные выставили в Ракке наблюдательные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракка находилась в руках террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года и являлась цитаделью группировки. Город был освобожден альянсом вооруженной оппозиции — «Сирийскими демократическими силами» в октябре 2017 года. Бомбардировки американской коалиции серьезно разрушили город.

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