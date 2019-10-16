Анкара, , 14:57 — REGNUM У Анкары нет стремления захватить сирийский город Манбидж. Об этом 16 октября сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецком парламенте.

«Мы не настаиваем на присутствии наших военных в Манбидже», — приводит слова Эрдогана Anadolu Ajansı.

Также турецкий лидер отметил, что Турция хотела бы вернуть город его истинным хозяевам — сирийцам, и для неё важно, чтобы тут не было террористов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эрдоган заявил, что может отменить свой визит в США, запланированный на ноябрь текущего года.