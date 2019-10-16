Брюссель, , 14:44 — REGNUM Власти России должны прекратить процедуру ликвидации правозащитной организации «За права человека» (включена в российский список иностранных агентов в феврале 2019 года), написала комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на своей странице в Facebook.

«Я призываю власти Российской Федерации остановить процедуры по ликвидации движения «За права человека», — написала она.

По ее словам, также власти РФ должны «обеспечить безопасные и благоприятные условия для работы защитников прав человека и организаций гражданского общества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека».

По данным ведомства, за последние два месяца правозащитное движение пять раз было оштрафовано по закону об «иностранных агентах».

Уточняется, что каждый раз поводом для назначения многотысячных штрафов служило отсутствие пометки «иностранный агент» в публикациях движения. В движении с претензиями со стороны Минюста не согласны и собираются отстаивать свои позиции в суде.

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