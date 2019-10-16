Киев, 16 октября 2019, 14:41 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что юрист Андрей Портнов «захватил» Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщило 16 октября издание «Новое время».
Экс-президент Украины добавил, что в Панаме было закрыто дело против него, зато открыто дело против Портнова, которого подозревают в подаче заведомо ложного заявления.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты Порошенко заявили, что заранее не доверяют результатам проверки их подзащитного на полиграфе, которую ему придётся пройти.
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