Киев, , 14:41 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что юрист Андрей Портнов «захватил» Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщило 16 октября издание «Новое время».

«Официально ни одного дела против Порошенко нет. Я это оцениваю как захват господином Портновым, советником Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича — ИА REGNUM), заместителем главы его администрации… как захват контроля над ГБР», — заявил Порошенко.

Экс-президент Украины добавил, что в Панаме было закрыто дело против него, зато открыто дело против Портнова, которого подозревают в подаче заведомо ложного заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты Порошенко заявили, что заранее не доверяют результатам проверки их подзащитного на полиграфе, которую ему придётся пройти.

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