Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев принимает участие в открытии международной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Как сообщает информационный портал Е1, премьер-министр посетил стенд ГИБДД и Свердловской области.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие выставки «Дорога-2019». На нём присутствовали губернатор свердловской области Евгений Куйвашев, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и заместитель главы правительства Максим Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев прибыл на Урал с рабочим визитом, в ходе которого посетит международную выставку и центр единого воздушного движения в Кольцово. Также премьер-министр планирует провести совещание по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

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