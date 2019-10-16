Вашингтон, , 14:29 — REGNUM

Высказывания Джо Байдена показывают, в чем состоит основное различие между политикой Демократической партии и той политикой, что старается проводить Дональд Трамп, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 октября, комментируя заявления кандидата на пост президента США.

Как сообщалось ранее, Байден в одном из своих выступлений сказал, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США НАТО прекратит свое существование.

«Высказывание Джо Байдена по НАТО подтверждает наличие существенного водораздела между политикой демократов и его лично как кандидата от Демократической партии на пост президента США, с одной стороны, и политикой, которую старается проводить президент Дональд Трамп и поддерживающая его часть республиканского истеблишмента, с другой.

Байден сокрушается по поводу того, что НАТО может прекратить своё существование; он цепляется за этот изживший себя инструмент международной политики, не видит, что НАТО уже давно трещит по швам (это особенно наглядно видно по действиям Анкары и неспособности Брюсселя остановить их). Трамп пытается найти реалистичные ответы на сложнейшие проблемы современности, прагматично маневрируя в интересах США между реальными и потенциальными противниками и союзниками. И главное: его первейшая забота — не «предотвращение распада НАТО», а обеспечение роста американской экономики. Что вызывает большую симпатию у американцев, думаю, понятно.

Демократам, конечно, ещё немало удастся навредить действующему президенту и в международных делах, и в его внутренней политике, но курс Дональда Трампа явно ближе к запросам простых людей, и это его так или иначе удержит на плаву.

Так что пусть Джо Байден наращивает борьбу за сохранение НАТО — чем более рьяно он будет это делать, тем больше граждан США задастся вопросом, чьи интересы он будет отстаивать, если станет президентом: их, американцев, или мировой глобалистской элиты?» — отметил Михаил Демурин.