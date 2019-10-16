Киев, , 14:27 — REGNUM «Кремль не демонстрирует желания вести диалог с Киевом, который был бы наполнен смыслом и мог привести к миру». Об этом 16 октября в кулуарах парламента заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, комментируя итоги переговоров в Минске.

«Россия осуществляет агрессию против Украины и пока не демонстрирует достаточно желания войти в диалог с нашим государством, который был бы наполнен смыслом и мог привести к миру. Из-за этого санкции для России будут продолжаться», — сказал Яременко.

Он сообщил, что разведение войск в районе Золотого и Петровского позволит Украине снизить количество жертв и вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда вооруженные силы разводятся на расстояние, когда солдаты друг друга не видят, конечно, уменьшается количество обстрелов и, самое главное, — количество жертв… Мы будем настаивать, чтобы в этих двух ключевых точках произошло разведение войск, которое позволит нам разблокировать встречу на наивысшем уровне. Это единственный уровень, чтобы работать не с российскими пропагандистами, а работать с тем, кто принимает решение — с Владимиром Путиным», — пояснил Яременко.

Он также заверил, что президент Владимир Зеленский «остается верен идее проведения мирных переговоров относительно прекращения кровопролития на Донбассе». При этом депутат отметил, что «политический диалог невозможен без достижения критериев безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на переговорах в Минске представители Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе потребовали от российской стороны «распустить» ДНР и ЛНР.