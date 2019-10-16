Киев, 16 октября 2019, 14:27 — REGNUM «Кремль не демонстрирует желания вести диалог с Киевом, который был бы наполнен смыслом и мог привести к миру». Об этом 16 октября в кулуарах парламента заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, комментируя итоги переговоров в Минске.
Он сообщил, что разведение войск в районе Золотого и Петровского позволит Украине снизить количество жертв и вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Он также заверил, что президент Владимир Зеленский «остается верен идее проведения мирных переговоров относительно прекращения кровопролития на Донбассе». При этом депутат отметил, что «политический диалог невозможен без достижения критериев безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на переговорах в Минске представители Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе потребовали от российской стороны «распустить» ДНР и ЛНР.