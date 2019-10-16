Белград, , 14:31 — REGNUM 15 октября спикер Национального собрания Южной Кореи встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая увеличения объема инвестиций.

В рамках встречи представитель Южной Кореи призвал правительство Сербии оказать поддержку в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Известно, что спикер Национального собрания Южной Кореи посетил Белград для участия в 141-й ассамблее Межпарламентского союза. По завершении заседания южнокорейский дипломат встретился с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

В рамках зарубежной поездки представитель Южной Кореи посетит не только Сербию, но и Азербайджан и Грузию.