Джакарта, , 14:24 — REGNUM Экономические отношения между Индонезией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна необходимо улучшить, поскольку стороны имеют большой потенциал. Об этом, как сообщает Antara, заявил посол Мексики в Индонезии Армандо Альварес.

Издание отмечает, что регионы Латинской Америки и Карибского бассейна имеют большой экономический потенциал с населением около 630 млн человек и ВВП в 5,78 трлн долларов США.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП Индонезии увеличится с 3,5 трлн долларов США в 2018 году до 4,97 трлн долларов США.

«Тем не менее, экономические отношения с Индонезией по-прежнему отсутствуют, несмотря на огромный потенциал», — отметил Армандо Альварес на бизнес-форуме INA-LAC в Серпонге.

По его словам, несмотря на большой потенциал, общий объем торговли Индонезии со странами Латинской Америки и Карибского бассейна достиг только 7,58 млрд долларов США, или 0,35% от общего объема торговли региона с миром.

«Мы, безусловно, не удовлетворены этим числом, именно поэтому бизнесмены из 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна собрались здесь, чтобы изучить возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества», — отметил Армандо Альварес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 106 индонезийских компаний и 75 предприятий из Латинской Америки и Карибского бассейна зарегистрировались для участия в мероприятии.

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