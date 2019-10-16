Барселона, Испания, , 14:22 — REGNUM В Испании тысячи сторонников независимости Каталонии из разных городов направились в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей забастовке, которая намечена на 18 октября, передает телеканал 24 Horas.

Всего в Барселону направляются пять колонн — из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны. Всего в колоннах идут, по данным полиции, более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Каталонии продолжаются с 14 октября. Митинги и демонстрации начались в регионе после судебного приговора, вынесенного в отношении каталонских политиков, которые организовали референдум о выходе региона из Испании в 2017 года, признанный Мадридом незаконным.

По последним данным, в результате протестов пострадали десятки человек. Как минимум 25 участников протестных акций в Каталонии были задержаны в ночь на 16 октября в Террагоне, Льейде, Барселоне и Сабаделе.

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