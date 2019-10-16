Донецк, , 14:22 — REGNUM Власти нынешней Украины не намерены выполнять Минские соглашения, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 октября официальный сайт главы ДНР.

Пушилин констатировал, что, несмотря на все разговоры, украинское государство юлит, а количество обстрелов растёт.

«Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года», — подчеркнул глава ДНР.

Он отметил, что нынешней Украиной продолжают управлять внешние силы. После демонтажа это государство должно быть учреждено заново, решением территорий, причём с правом выхода из состава Украины.

«И с этой честной Украиной, которая придёт на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер», — подытожил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведёт отвод сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, только после того, как в данных районах не будет зафиксировано ни единого выстрела в течение семи дней.

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