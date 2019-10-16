Донецк, 16 октября 2019, 14:22 — REGNUM Власти нынешней Украины не намерены выполнять Минские соглашения, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 октября официальный сайт главы ДНР.
Пушилин констатировал, что, несмотря на все разговоры, украинское государство юлит, а количество обстрелов растёт.
Он отметил, что нынешней Украиной продолжают управлять внешние силы. После демонтажа это государство должно быть учреждено заново, решением территорий, причём с правом выхода из состава Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведёт отвод сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, только после того, как в данных районах не будет зафиксировано ни единого выстрела в течение семи дней.
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