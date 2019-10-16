Анкара, , 14:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить свой визит в США, запланированный на ноябрь текущего года. Об этом он 16 октября сообщил журналистам в турецком парламенте.

«Что касается моего визита в США, то мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет», — приводит слова Эрдогана агентство «Ихлас».

При этом он отметил, что в отношении визита в Россию у него нет негатива и данный визит, скорее всего, состоится.

Также президент Турции подчеркнул, что считает «большим неуважением к Турецкой республике» ведущиеся в конгрессе США дискуссии, которые касаются его лично, его членов семьи и коллег-министров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс проведут встречу на высшем уровне 17 октября текущего года в Анкаре.

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