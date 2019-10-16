Ереван, , 14:16 — REGNUM В Армении планируется посадить 10 миллионов деревьев к 10 октября 2020 года, заявил в сегодня, 16 октября, премьер министр республики Никол Пашинян на открытии Глобального инновационного форума «Transforming Intelligence» («Изменим интеллект») в Ереване.

Хотя речь премьера в основном касалась развития технологий, но в самом конце Пашинян сделал заявление, «связанное с самым изначальным и традиционным образом мышления».

«Наше правительство разработало амбициозную программу, которая должна достичь своего пика 10 октября 2020 года. В этот день мы планируем посадить в Республике Армения 10 млн деревьев на десятый день десятого месяца, который будет символизировать единство 10 млн армян вокруг государственности Армении, в Республике Армения», — сказал Пашинян.