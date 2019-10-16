Багдад, , 14:15 — REGNUM Правительство Ирака уволило в общей сложности 61 чиновника в связи с акциями протеста, при подавлении которых погибли свыше 100 человек, об этом 16 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Соответствующие документы попали в руки журналистов агентства. Решение о кадровых перестановках были приняты на заседании правительства 14 октября.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Багдаде, а также в ряде южных провинций страны были вызваны коррупцией чиновников, а также высоким уровнем безработицы в стране.

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