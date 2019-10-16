Москва, , 14:07 — REGNUM Многочисленные и противоречивые заявления и идеи, звучащие из Киева относительно судьбы Минских соглашений и развития отношений с Донбассом, «наглядно демонстрируют отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского полноты власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очевидно, что Донбасс не согласится на изменения достигнутых договоренностей и буквы Минских соглашений и уж тем более не пойдет на «самороспуск», о котором вдруг заговорили в контактной группе», — сказал Железняк.

Складывается впечатление, что в окружении главы украинского государства каждый считает своим долгом высказывать позицию, не согласовывая ее с руководством и не задумываясь о последствиях, указал парламентарий

Как только Минский процесс будет запущен и гражданская война на Донбассе утихнет, у Киева не останется аргументов для выкачивания западных денег на псевдо-агрессию России, рассуждает он.

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