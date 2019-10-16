Рига, 16 октября 2019, 14:04 — REGNUM Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Встреча транслировалась на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ

Он также добавил, что соблюдение режима перемирия должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

«Мы будем ожидать семи «дней тишины». Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», — заявил Зеленский.

По данным президента Украины, режим тишины в местах будущего разведения соблюдается уже два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины на переговорах в Минске выдвинули новые условия для выполнения «формулы Штайнмайера». Они потребовали, в частности, распустить ДНР и ЛНР, а также отказаться от хождения российского рубля на данной территории.

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