Киев, 16 октября 2019, 13:59 — REGNUM
Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещукподтвердила перенос на более поздний срок встречи «нормандской четверки» из-за отсутствия разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское. Соответствующее заявление Верещук сделала 16 октября в кулуарах парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни станет известна дата встречи «нормандской четверки». Он выразил надежду на то, что лидеры стран нормандского формата встретятся в ноябре 2019 года.