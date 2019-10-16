Киев, , 13:59 — REGNUM

Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещукподтвердила перенос на более поздний срок встречи «нормандской четверки» из-за отсутствия разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское. Соответствующее заявление Верещук сделала 16 октября в кулуарах парламента.

«К сожалению, не нашли согласия. На сегодня нет подтверждения, СММ ОБСЕ не подтверждает прекращение огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Мы ждём. Нет разведения ни в Золотом, ни в Петровском», — констатировала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни станет известна дата встречи «нормандской четверки». Он выразил надежду на то, что лидеры стран нормандского формата встретятся в ноябре 2019 года.