Бишкек, , 13:59 — REGNUM В Киргизии до сих пор нет запрета на деятельность «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Таблиги Джамаат"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на заседании парламента сообщил директор госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов, передает «Кабар».

По словам чиновника, две эти религиозные организации уже признаны экстремистскими и запрещенными в России, в Узбекистане, в Таджикистане и в ряде других стран.

Отвечая на вопрос депутатов о том, почему так получилось, что вопросы религиозного радикализма выходят из поля зрения правоохранительных органов Киргизии, заместитель председателя госкомитета нацбезопасности Мирлан Тургунбеков, заявил, что в ГКНБ придерживаются мнения, что секта «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не несет угрозы интересам киргизского государства.

В свою очередь глава госкомрелигии отметил, что вопрос о запрете вышеназванных религиозных организаций будет рассматриваться только после того, как местные спецслужбы признают их деятельность опасной для национальной безопасности.