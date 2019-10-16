Киев, , 14:12 — REGNUM Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что заранее не доверяют результатам проверки на полиграфе, которую предлагают пройти их подзащитному. Об этом они заявили 16 октября во время брифинга в Киеве, трансляцию которой ведет канал «Прямой».

Адвокат Илья Новиков отметил, что не доверяет выводам специалистов, которые будут назначены Государственным бюро расследований и рекомендует отказаться от проверки на детекторе лжи.

Его коллега, также защищающий бывшего президента, Игорь Головань отозвался о данной процедуре, как о пиаре, на который не стоит обращать внимание.

Стоит отметить, что адвокаты также во время брифинга подчеркнули, что в отношении Порошенко не ведется уголовное преследование, а во всех делах он фигурирует, как свидетель.