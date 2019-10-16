Киев, , 13:56 — REGNUM «Украинцам приятно было слышать обещания прежних властей провести «парад в Севастополе», но выполнить это невозможно». Об этом 16 октября в кулуарах парламента заявила представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Господин Пристайко говорит обычные, реалистические вещи. Это честный диалог с обществом. Когда мы в прошлые годы говорили о параде в Севастополе и красно-черный флаг над Кремлем — это конечно было хорошо услышать, хорошо понять, но выполнить невозможно… Мы хотим мирного плана или мы хотим обороняться, ожидая, что в России что-то произойдет, не будем об этом говорить» — сказала Верещук, комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости увеличить финансирование армии.

Она напомнила, что Украина получает недостаточно финансовой помощи от международных партнеров на развитие и усиление вооруженных сил.

«Есть очень мало стран, которые готовы тратить свои средства на нашу армию. Мы же понимаем, что это проблема нас самих и украинцев. Тогда логика госбюджета будет изменена в следующие годы. Никто не говорит, что это произойдет сегодня-завтра в бюджете 2020 года. Мы и так в этом году заложили на оборону на 30 млрд больше, чем в предыдущие годы», — пояснила Верещук.

По её словам, Пристайко задал обществу прямой вопрос: «Так какой вариант мы выбираем? Мы идем по пути как можно быстрого прекращения войны, разведения войск, встречи в нормандском формате и, возможно, выход на мирные переговоры с Российской Федерацией? Или мы все оставляем как есть, оставляем статус-кво, готовимся к обороне, а это затраты».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «отдельные регионы Донбасса уже превратились в Приднестровье». Он признался, что не хочет замораживать конфликт на востоке.