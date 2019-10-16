Киев, 16 октября 2019, 13:56 — REGNUM «Украинцам приятно было слышать обещания прежних властей провести «парад в Севастополе», но выполнить это невозможно». Об этом 16 октября в кулуарах парламента заявила представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Она напомнила, что Украина получает недостаточно финансовой помощи от международных партнеров на развитие и усиление вооруженных сил.
По её словам, Пристайко задал обществу прямой вопрос: «Так какой вариант мы выбираем? Мы идем по пути как можно быстрого прекращения войны, разведения войск, встречи в нормандском формате и, возможно, выход на мирные переговоры с Российской Федерацией? Или мы все оставляем как есть, оставляем статус-кво, готовимся к обороне, а это затраты».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «отдельные регионы Донбасса уже превратились в Приднестровье». Он признался, что не хочет замораживать конфликт на востоке.