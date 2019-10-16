Дамаск, , 13:56 — REGNUM Турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии является серьезной угрозой работе Конституционного комитета. Об этом, как сообщает SANA, заявил 16 октября министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

«Под угрозой оказался весь политический процесс в Сирии», — сказал Муаллем, добавив, что агрессивные действия Анкары направлены на продолжение кризиса в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Сегодня, 16 октября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит действия Анкары в Сирии.

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