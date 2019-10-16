Москва, , 13:52 — REGNUM В Кремле надеются, что военная операция, которую Турция проводит на территории Сирии, не навредит процессу политического урегулирования. Об этом сегодня, 16 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва с уважением относится к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности.

«Но рассчитываем, что операция будет пропорциональна целесообразности и задачам обеспечения безопасности», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную военную операцию «источник мира» в Сирии. Целью манёвров, как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, является ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Действия Турции в Сирийской Арабской Республике осудили страны Евросоюза, а Вашингтон заявил о новых антитурецких санкциях, введённых в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Однако несмотря на это президент Турции заявил, что Анкара продолжит проведение военной операции в Сирии.

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