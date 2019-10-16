Бишкек, , 13:51 — REGNUM Около 100 человек предприняли попытку захватить муниципальный земельный участок площадью 7 гектаров в жилмассиве «Калыс-Ордо» в столице Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

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Самозахватчики отказались идти на переговоры с представителями городских властей и правоохранительных органов.

В результате милиционеры задержали свыше 20 человек, однако впоследствии задержанных переквалифицировали в свидетели. Милиционеры провели с людьми разъяснительные работы и отпустили на свободу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности организаторов захвата городских земель, пишет «Vesti.kg».

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