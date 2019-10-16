Киев, , 13:51 — REGNUM Городской совет Харькова сегодня, 16 октября, принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку планам урегулирования конфликта в Донбассе по «формуле Штайнмайера».

За такое решение проголосовали 53 депутата, против — 12, еще 2 воздержались, передает корреспондент ИА REGNUM.

Харьковские депутаты считают «формулу Штайнмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны в Донбассе, и подчеркивают, что отвод войск не является отступлением, а наоборот — шагом вперед к еще большему прекращению огня.

Также депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить «инсинуации вокруг этого документа», а также воздержаться от дальнейшего проведения протестных акций «Нет капитуляции».

ИА REGNUM напоминает, что с начала октября местные советы на Западной Украине принимали обращения к центральной власти в Киеве против урегулирования конфликта по «формуле Штайнмайера». В частности, такие обращения приняли облсоветы Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей Украины.

Депутаты Галичины заявили о готовности организовать «поход на Киев»— провести в столице Украины протестное выездное заседание.

Эксперты же утверждают, чтопрезидент Зеленский и его окружение должны «жёстко и недвусмысленно» поставить на место потенциальных львовских «сепаров».