Москва, , 13:56 — REGNUM Организация Россией форума со странами Африки не говорит от стремлении конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте. Москва хочет сотрудничать, заявил 16 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии открытия в Сочи саммита «Россия — Африка».

По его словам, Россия всегда присутствовала в Африке и придавала этому континенту большое значение. У Москвы есть многое в сфере взаимовыгодного сотрудничества, что можно предложить африканским странам.

Песков подчеркнул, что у России со многими странами Африки сложились очень тесные взаимоотношения. При этом он пока не смог сказать, сколько именно африканских лидеров прибудут на форум в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Сочи откроется первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка», на который президент РФ Владимир Путин пригласил глав всех государств этого континента. Форуму будет предшествовать мероприятие с участием российских и африканских представителей крупного бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Памятную монету к саммиту «Россия — Африка» выпустили в РФ