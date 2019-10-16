Лондон, , 13:51 — REGNUM Великобритания передала Европейскому союзу (ЕС) свой проект политической декларации к соглашению о выходе страны из состава ЕС (Brexit). Об этом, как передает Reuters, 16 октября сообщил в парламенте Британии министр по вопросам Brexit Стивен Баркли .

«Мы передали (ЕС) текст (проекта политической декларации) в ходе переговоров по ряду остающихся вопросов», — сказал Баркли.

Также министр по вопросам Brexit подчеркнул, что наилучшим для страны решением будет упорядоченный и гладкий выход из ЕС со сделкой и потому команда переговорщиков, под его руководством, в настоящее время работает чтобы провести такое решение в жизнь.

«Мы думаем, что у обеих сторон достаточно политической воли, чтобы этого добиться», — заявил Стивен Баркли.

Кроме этого, он уточнил, что если сделка с ЕС не будет заключена до 19 октября, то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit в соответствии с законом, который был ранее принят британским парламентом.

Отметим, ранее с призывом вывести страну из ЕС к 31 октября к премьер-министру Соединённого Королевства Борису Джонсону обратились почти три сотни предпринимателей Великобритании.