Рига, , 13:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Латвию призвал местный бизнес активно инвестировать в «новую Украину». Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«Приглашаю латвийский бизнес активно инвестировать в новую Украину, которую мы строим», — сказал Зеленский.

Он также констатировал «определенный позитив в работе некоторых латвийских компаний на украинском рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс заявил, что латвийских предпринимателей беспокоит бизнес-среда на Украине.

Он отметил, что реальностью в стране являются случаи «рейдерского захвата, невозможность добиться справедливости правовым путём, затягивание судебных процессов или принятие неадекватных решений в пользу оппонентов».

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