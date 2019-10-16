Москва, , 13:47 — REGNUM Расходы США на политическую дестабилизацию России можно определить даже по открытым источникам. Об этом заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Мы посчитали в своё время, что касается вмешательства в выборы президента Российской Федерации, вплоть до 2018 года, очень легко эти потоки можно было отследить либо по официальным подрядчикам Госдепа США, либо разведсообществу. Подрядчики Госдепа выкладывали свои финансовые отчёты — они обязаны отчитываться, иначе к ним придёт Счётная палата Соединённых Штатов Америки», — заявил Манойло.По этим данным, в период протестов на Болотной площади 2012 года за пять лет была потрачена сумма на около 200 млн долларов.

«Это немного, но они тратили очень эффективно. В 2018 году ожидалась мощная кампания, огромные вливания. Потрачена была сумма порядка 40 млн долларов. Что касается нынешних выборов, то там вливания небольшие, но там применяются новые технологии. Это действительно опасно», — отметил он.

В целом же сокращающиеся объёмы внешнего финансирования различных НКО в России объясняются не падением интереса Запада к этому направлению, а успешной работой российских спецслужб, добавил Манойло.