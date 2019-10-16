Мванза, Танзания, , 13:54 — REGNUM Представители гражданских институтов Танзании потребовали у правительства страны освобождения от налогов на доходы и добавленную стоимость, объяснив это тем, что их деятельность приносит общественную пользу, а не производит финансовой ценности. Об этом передает газета Mtanzania.

Эта просьба была озвучена национальным координатором Комиссии Танзании по защите прав человека (THRDC) Онесмо Оле Нгурумвой на открытии пятой ежегодной встречи директоров гражданских институтов Танзании в Мванзе.

Нгурумва заявил, что институты вынуждены соблюдать все налоговые кодексы, в том числе и кодекс 2015 года, в соответствии с которым они должны платить налоги на доходы и на добавленную стоимость, что, по его словам, предоставляет им трудности.

Он отметил, что средства в гражданские институты поступают от налогоплательщиков, спонсоров и из проектов, которые, по его словам, приносят пользу всем гражданам страны и нации в целом.

«Мы намерены продолжать платить все остальные налоги, в том числе на зарплаты, но так как мы не производим ценность, а лишь получаем средства от спонсоров-налогоплательщиков, получается, что мы платим эти налоги дважды», — заявил он.

«Вклад гражданских институтов в национальное благополучие — огромен, но нас не упоминают даже в сообщениях о развитии страны, несмотря на то, что мы предоставляем рабочие места, привлекаем иностранную валюту, платим налоги, строим школы и больницы, например, больницу в Бугандо», — добавил Нгурумва.

Отвечая на это предложение, министр финансов и планирования Танзании Филипп Мпанго и комиссар по бюджетной политике Шогхоло Мсанги заявили, что ни одна страна в мире не освобождает какой-либо институт от уплаты налогов без выполнения обязательных условий, поэтому они призвали гражданские институты открыто вести свою деятельность и следовать закону.

Главный координатор министерства региональной администрации и местного самоуправления Танзании (Tamisemi) Эндрю Комбва призвал представителей гражданских институтов зарегистрировать свою деятельность, чтобы помочь правительственным институтом выявить ту сферу работы организаций, которая подлежит освобождению от налогов.