Пхеньян, , 13:42 — REGNUM В Пхеньяне прошла встреча заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), заведующего международным отделом ЦК Ли Сун Ена с прибывшим в северокорейскую столицу с визитом главой Управления по политической работе Центрального военного совета (ЦВС) КНР Мяо Хуа, сообщает 16 октября Синьхуа.

Обе стороны отметили, что традиционная китайско-северокорейская дружба вступила в новый этап, отражающий дальнейшее укрепление двусторонних межгосударственных отношений. Отношения дружбы и взаимодействия между народами и армиями развиваются десятилетиями. НОАК и Корейская народная армия (КНА) готовы к их всестороннему развитию в русле договоренностей между лидерами двух стран — Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

В ходе визита Мяо Хуа и делегация ЦВС КНР также встретились и повели переговоры с начальником Главного политического управления КНА Ким Су Киром и участвовали в экскурсии по Пхеньяну.