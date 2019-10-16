Москва, , 13:42 — REGNUM Небольшие объёмы внешнего финансирования различных НКО в России объясняются не падением интереса Запада к этому направлению, а успешной работой российских спецслужб. Об этом заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Сделано очень много для того, чтобы перерезать пути и схемы финансирования. На самом деле, та работа, которую делает спецслужбы, правоохранительные органы — она колоссальна», — заявил Матвейчев.

«Именно поэтому сравнительно небольшие суммы поступают через те каналы, которые ещё не перекрыты, потому что схемы постоянно придумываются новые. Но эти суммы работают», — подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее указывал, что в ходе избирательной кампании в Мосгордуму были применены «мозаичные технологии», когда отдельные события и эпизоды, направленные на подрыв политической стабильности, воспринимаются общественностью не более как стечение обстоятельств, не имеющее ничего общего с внешними силами.