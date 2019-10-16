Гонконг, Китай, , 13:47 — REGNUM Экономика Гонконга столкнулась с беспрецедентным вызовом, обусловленным глобальным спадом и беспорядками внутри этой части Китая. Экономика Гонконга впала в техническую рецессию в третьем квартале 2019 года, говорится в тексте выступления главы администрации города Кэрри Лэм в законодательном собрании.

Так, в первом полугодии экономика Гонконга показала рост лишь на 0,5% в год, и это был худший показатель с 2009 года. С июля резко упал поток туристов, сократились розничные продажи, падает экспорт, ухудшается деловая и инвестиционная атмосфера.

«Показатели деятельности некоторых отраслях находятся на исторических минимумах», — говорится в докладе Лэм.

Прогноз экономического роста на 2019 год, пониженный правительством в августе, не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября ежегодное выступление главы Гонконга в парламенте было сорвано. Лэм покинула зал заседаний, послн чего депутаты посмотрели её обращение на видео.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге сорвали выступление главы администрации в парламенте