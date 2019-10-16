Джокьякарта, Индонезия, , 13:38 — REGNUM Около 400 экспертов в области Индонезии из 43 стран приняли участие в конгрессе, организованном министерством иностранных дел Индонезии в Джокьякарте 14−16 октября, сообщает Antara.

«The World Indonesianist Congress — это форум, на котором впервые в Индонезии были представлены специалисты и исследователи Индонезии из разных стран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

По словам заместителя министра иностранных дел Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фахира «индонезианисты» — это не просто иностранные ученые и исследователи, которые проявляют особый интерес к Индонезии, это иностранцы, которые особенно любят Индонезию.

Известно, что в конгрессе приняли участие специалисты из таких стран как США, Австралии, Германия, Мьянма, Россия, Китай, Восточный Тимор и Иордания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Эстер Дюфло в своих исследованиях рассмотрела начальную школу в Индонезии.

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