Киев, , 13:38 — REGNUM На Украине имплементация «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса может произойти после встречи в «нормандском формате», заявил президент этой страны Владимир Зеленский.

«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе (Донбасса), если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

По словам Зеленского, в качестве необходимых шагов для начала обсуждения — обмен пленными, и развод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины на заседании контактной группы подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, который предусматривается Минскими соглашениями, но сознательно блокировался Киевом. Подписи под документом поставили представители ДНР и ЛНР, а также Россия и ОБСЕ.

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